'Yo enviaría un avión por ti'; Dr. Simi vuelve a invitar a Adele

Luego de que en uno de sus shows Adele le contara a su público la historia que hay detrás de la confección de los muñecos del Dr. Simi, el simpático doctor no se quedó callado y le respondió a la cantante.

A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, la botarga del Dr. Simi le agradeció a Adele su gesto y la volvió a invitar a conocer Cinia, la fábrica en donde personas con alguna discapacidad confeccionan los muñecos del Dr. Simi.

Incluso en su mensaje, el Dr. Simi le dijo a Adele que estaba dispuesto a enviarle un avión privado a la ciudad de Las Vegas para que la cantante pueda llegar a Puebla, ciudad en donde la empresa Cinia está instalada.

"Adele, estoy tan emocionado e ilusionado que me gustaría que conocieras la fábrica donde me hacen, se llama Cinia, está en Puebla, México. Yo enviaría un avión privado por ti, el vuelo de Las Vegas a Puebla es de alrededor de tres horas, te quiero por siembre, Dr. Simi", dice en su mensaje el doctor.

El mensaje del Dr. Simi causó revuelo en redes sociales y sembró en los fans de Adele la ilusión de que la cantante acuda a la empresa Cinia y viva la experiencia en México.

Fue durante uno de sus shows en Las Vegas que Adele contó de su experiencia con los muñecos del Dr. Simi, los cuales le han entregado sus fans mexicanos. Estos muñecos están vestidos como Adele, y ella los ha aceptado con mucho cariño y los mantiene muy bien acomodados en su camerino.

Adele se enteró que los muñecos del Dr. Simi son hechos por personas con discapacidad, lo cual la conmovió y calificó este gesto como algo "hermoso".

"Alguien me envió el video del doctor, de los muñecos Simi; hicieron un video para mí donde me invitaban a la fábrica donde los hacen. No sabía que eran fabricados por personas discapacitadas, es una historia hermosa. No tenía idea. Todos me los regalan vestidos como yo, usan mis peinados, mis vestuarios. Son tan hermosos. Los puse en mi camerino, pero ya no hay espacio", dijo Adele.