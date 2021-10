Yordi Rosado revela que su pareja lo vomitó durante un encuentro sexual

Yordi Rosado sorprendió al hacer una peculiar revelación sobre algo ocurrido durante la intimidad, explicó que sufrió una experiencia desagradable, la cual fue cuando lo vomitaron.

El conductor reveló esto en el programa más reciente donde estuvieron como invitados Verónica Flores, Michelle Vieth y Ernesto Laguardia.

La pregunta del juego era si alguno de ellos había vomitado para bajar la borrachera, a lo que unos contestaron que sí lo hacían, pero a escondidas por pena, otros contestaron que no porque la sensación de regresar la comida es algo asqueroso y que no les agrada.

Pero en el caso de Yordi contó que una chica sí lo hizo por estar bastante alcoholizada:

A mí me tocó una chava que haciendo el amor me vomitó", confesó sin disimulo, lo que causó la sorpresa de sus acompañantes, pues nadie creyó lo que dijo con tanta naturalidad.

Por su parte, Manuel Lechuga le preguntó a Yordi si eso hizo que aumentara la intensidad del momento: "¿Y te prendió?" "No, no me prendió, pero me reí mucho".

"Es que yo dije pobre. La verdad yo no lo veía venir, la limpié y nos reímos cañón. Me dijo al otro día: ´Es lo mejor, perdón, pero que reacción tan más chida´. Y sinceramente la pasamos muy bien los siguientes meses", agregó el conductor.

Acto seguido los presentadores e invitados comenzaron a bromear sobre los encuentros que posiblemente tuvieron como pareja, "¿Te siguió vomitando?", le preguntaron en tono de burla. A lo que Yordi respondió: "Nunca más, pero no me enojé".