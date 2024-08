YosStop da sus primeras declaraciones tras salir del Reclusorio Oriente

Yoseline Hoffman, influencer conocida como YosStop, recuperó su libertad la noche de este lunes 26 de agosto, a pocas horas de que se reportara su detención en la Ciudad de México y su posterior traslado al Reclusorio Oriente.

Después de fundirse en un profundo abrazo de felicidad con su esposo Gerardo González, la youtuber no pudo evadir las preguntas de la prensa sobre lo que vivió durante el tiempo que estuvo en el penal.

"Pues no es una experiencia agradable", expresó Hoffman con la cara desencajada mientras intentaba alejarse lo más pronto posible de las afueras del lugar.

Al respecto de si ella tenía conocimiento sobre la sanción que podría recibir por parte de las autoridades, YosStop aseguró: "No, no, definitivamente, no".

Antes de partir del lugar y luego de afirmar con la cabeza que ella únicamente había acudido a una audiencia normal, finalmente expresó: "Gracias, gracias por compartir la información verídica".

Cabe mencionar que horas antes, los abogados de la parte denunciante manifestaron que presuntamente YosStop hizo un en vivo donde ofendió a su cliente y sus fans la atacaron con amenazas, a pesar de que la ley le había notificado que no empleara sus redes públicas.

"Ya le habían advertido de no usar sus cuentas, las usó", explicó parte de la defensa legal de una exsocia de Hoffman. A su vez, otra abogada agregó: "Hicieron comentarios interlocutores, amenazas de muerte, en contra de mi representada".

Y después de que el esposo de Yoseline expresó en un video que su esposa era víctima de extorsión, dado que esta situación legal surgió luego de que la influencer realizara un post sobre la venta de un inmueble de un familiar, los litigantes de la contraparte subrayaron:

"Todo lo que se llegue a denunciar, decir, o a sospechar se tiene que comprobar, se tiene que acreditar con hechos".