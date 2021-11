YosStop recuerda a Raúl Hoffman durante su cumpleaños: "Te amo papa y te extraño"

YosStop recordó a Raúl Hoffman, su papá, durante su cumpleaños; la influencer le envió un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial en Instagram. El papá de los youtubers YosStop y Ryan Hoffman, Raúl Hoffman, habría cumplido 83 años de edad este 26 de noviembre del 2021.

.

YosStop: "me quedé pensando si en algún momento de mi vida te dije que te amaba"

En su cuenta oficial de Instagram Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop envió un mensaje a papá durante lo que hubiera sido su cumpleaños número 83. Y es que cabe recordad el papá de YosStop murió en julio del 2019 a los 81 años de edad luego de una dura lucha contra el cáncer.

En su mensaje YosStop destacó que durante su estancia en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla ha pensado y hablando más con él.

"He platicado mucho contigo últimamente aunque tal vez si alguien me observara pensaría que ya enloquecí" YOSSTOP

Pues YosStop señaló que continuamente siente que su papá la protege que la puede escuchar por lo que le habla de forma constante.

"A veces te visualizo como una energía de brillantina dorada que me protege, me siento protegida, me siento escuchada y me siento querida." YOSSTOP

Asimismo dijo que apresar de nunca haberle dicho que lo amaba ella lo sentía por lo que aprovechó para decirle estas palabras: "Te amo y te extraño". Pues de acuerdo con su publicación, YosStop nunca antes se permitió decirle a alguien que lo amaba con tanta facilidad, incluso cuando esa persona era su papá.

"La otra vez me quedé pensando si en algún momento de mi vida te dije que te amaba y creo que no" YOSSTOP

Por lo que ahora aseguró YosStop en su mensaje que su tiempo en prisión la ha ayudado a reflexionar sobre el amor y el cariño y cómo se lo expresa a sus seres queridos.

"Y ahora eso ha cambiado, he salido de una cárcel mental más" YOSSTOP

Finalmente YosStop agradeció a su papá por estarla acompañando durante la complicada situación a la que se enfrenta desde hace ya 5 meses. Pues cabe recordar YosStop fue arrestada el 29 de junio del 2021 tras ser acusada por Ainara Suárez de posesión, reproducción y almacenamiento de pornografía infantil.