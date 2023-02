Yuridia EXPLOTA contra Pati Chapoy por gordofobia en "Ventaneando" contra ella

La polémica conductora de espectáculos, Pati Chapoy se reunió recientemente con el Escorpión Dorado para hablar de algunas anécdotas que ha tenido con varios artistas mexicanos. Durante esta charla reveló que desde hace más de 20 años no ha podido concretar un encuentro con Yuridia, a lo que la cantante a través de su TikTok rompe el silencio y explota contra la periodista, revelando que en Ventaneando casi la matan.

Desde hace ya varios años, Pati Chapoy se ha convertido en las periodistas de espectáculos más reconocidas de México gracias a su programa Ventaneando el cuál lleva al aire 27 años. Este programa ha tenido la oportunidad de recibir a un sinfín de artistas y personalidades, una de esta fue Yuridia, quien sufrió uno de los momentos más incómodos y dolorosos de su vida artística.

Y es que durante una entrevista ofrecida para este programa de revista, Yuridia sufrió de body shaming por parte de Pati Chapoy quien llegó a decir que la cantante estaba subida de peso, un comentario que afectó claramente a la artista pues ella había asistido a Ventaneando para hablar de su talento musical, no de su físico. Es por este motivo que la intérprete de 'Pa' luego es tarde' vetó a la periodista y su programa.

Respecto a este tipo de comentarios, Yuridia rompe el silencio y explota contra Pati Chapoy después de que la periodista revivierá este episodio que se dio en su programa, pues volver a hablar de un cuerpo ajeno en 2023 ya es un tema que claramente va a generar polémica. Mediante un TikTok la cantante señaló que este capítulo fue uno de los más oscuros de su vida.

"La gordofobia y el body shaming antes era super normal y de hecho me sorprende mucho que en el 2023 ella esté hablando de este tema de la forma más tranquila. El problema aquí es que hicieron una campaña de desprestigio".

Yuridia reveló que en ese entonces ella tenía tan solo 18 años, por lo que este tipo de comentarios gordofóbicos hechos por Pati Chapoy y el resto de sus compañero, claramente le afectaron, pues la cantante reveló que Ventaneando casi la mata, ya que uno de sus pensamientos en ese entonces fue que morirse y dejar de existir era lo mejor para ella; con estas fuertes revelaciones la artista rompe el silencio y explota en contra de la periodista

"Si yo no doy entrevistas, cosa que no es verdad porque he ido un par de veces después de todo lo que viví; si yo trato de evitar darle entrevistas a ciertos medios de comunicación no es por berrinche y no es porque me ofendí porque hablaron de mi cuerpo, es porque casi me matan".

Fue así como Yuridia explota contra Pati Chapoy dejando claro que lo que dicen en su programa siempre son comentarios muy a la ligera y que no miden la magnitud de lo que provoca en las personas, pues aseguró que en Ventaneando casi la matan con el tipo de comentarios que la llegaron a hacer en esa ocasión. La artista compartió a sus fans que pudo superar esta etapa gracias a que recibió ayuda profesional y que el tener a su hijo Phoenix le "salvó" la vida.