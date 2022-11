Yuridia ofrece concierto con el pantalón al revés y le gana la risa

En un reciente concierto ofrecido en Mazatlán, Sinaloa, Yuridia pasó un bochornoso momento, luego de que en plena presentación se diera cuenta de que traía el pantalón al revés, provocando en ella una risa, posiblemente de nervios.

Todo se dio cuando la cantante se encontraba interpretando su tema Amigos No, cuando de repente, comenzó a tocar su pantalón, fue ahí que se dio cuenta de que algo no andaba bien y su reacción fue simplemente genial, ya que no pudo contener la risa y soltó una que otra carcajada, pausando la canción.

El momento se volvió rápidamente viral en las redes sociales, provocando las risas de los usuarios de internet.

No obstante, tras acabar su show y el bochornoso momento, Yuridia compartió un video en el que explicó qué había sucedido.

"Resulta que la Vani me puso el pantalón al revés, tengo el c*lo para adelante, ¿sabes por qué no ven brillos? Porque los brillos están atrás, por eso, por eso", comentó entre risas la ex académica.