Yuridia podría ir a prisión por brindar concierto contagiada de covid

Aguascalientes.- La cantante Yuridia se encuentra envuelta polémica luego de sincerarse con sus seguidores durante el palenque de la Feria de San Marcos en Aguascalientes y declarar que estuvo a punto de cancelar el espectáculo por su contagio de covid.

"Este show casi se cancela, ¿les digo por qué? Porque me dio covid... El que me quiera besar en la boca es bajo su propio riesgo", confesó la ex participante de La Académica al inicio de su presentación del pasado 2 de mayo.

"Incurrió en un delito penal que se castiga con prisión y está contemplado en el Código Penal del Estado de Aguascalientes, pero para que esto ocurra, debe presentarse una denuncia de los feriantes con los que pudo tener contacto durante el show del 2 de mayo", explicó García López en entrevista para Grupo Fórmula.

Debido a que no se tiene una fecha exacta en que la cantante contrajo la enfermedad, con lo que también se desconoce si ya había mejorado o seguía en periodo de contagio en el momento del concierto, es que en este momento no se puede tomar acciones legales para detener a la artista.

Casi se cancela el concierto de Yuridia por dar positivo a COVID-19. pic.twitter.com/3cpQF46eA5 — Ray Macías (@raymaciasoff) May 3, 2022

Al respecto de la Ley que se podría ejecutar contra Yuridia según el diputado, el Artículo 199 bis del Código Penal Federal menciona lo siguiente:

"El que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa".

Cabe señalar que hasta el momento ni los asistentes al show ni los organizadores han presentado alguna queja o denuncia contra Yuridia por este motivo.

Esta declaración la podría enfrentar con la ley del estado donde se presentó, pues de acuerdo con lo declarado por el diputado de Acción Nacional Enrique García López, la intérprete de "Te equivocaste" aparentemente podría haber incidido en delitos contra la salud en México.