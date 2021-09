¡Yuya ya es mamá! Siddhartha anuncia el nacimiento de Mar, su primer bebé

Apenas en junio Yuya sorprendió a sus millones de seguidores con la noticia de que estaba embarazada y ahora el músico Siddhartha dejó el shock a sus seguidores y los de la youtuber con la noticia de que Mar, su primogénito, ya nació.

El cantante empleó su cuenta de Twitter para darle la buena nueva a sus seguidores.

"Un nuevo Mar nació!" escribió en la red social y de inmediato las reacciones comenzaron a fluir. Desde luego las felicitaciones fueron lo más recurrente aunque también hubo quien recordó que hoy se celebra el Día Mundial de los Mares, compartió poemas y hasta la carta astral que le corresponde al bebé de Yuya.

Así anunciaron su embarazo Yuya y Siddhartha

A inicios de junio los famosos emplearon sus cuentas de Instagram para compartir con sus millones de seguidores que se convertirían en papás. Con una imagen de ambos en los que se apreciaba el baby bump de la vlogger, cada uno por su cuenta y muy a su estilo dio la noticia a sus fans.

"Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito. Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar. Los amo @yuyacst PD Es un niño :)", escribió el músico para acompañar tres fotos de él con su pareja.

Mientras que Yuya publicó solo una imagen en blanco y negro con el siguiente mensaje: "Voy a ser mamá de ÉL inmenso Mar que ahora se forma dentro de mi. ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo! Amigos, no puedo explicar lo que siento en este momento al compartir esta noticia con ustedes. Me siento feliz y emocionada de que sea ahora. Te abrazamos fuerte y te hacemos parte del festejo más grande de nuestra vida".

Además, muy a su estilo, Yuya prepararó un video para compartir con sus seguidores el proceso que estaba viviendo con su primer embarazo. Aquí te lo dejamos para que lo revivas.