Rumores de embarazo de Zendaya y Tom Holland desatan especulaciones

El mundo del espectáculo se encuentra en estado de alerta tras la difusión de una serie de fotografías que sugieren que la pareja favorita de Hollywood, Zendaya y Tom Holland, podría estar esperando a su primer hijo. Las imágenes, captadas durante este inicio de semana del 23 de diciembre de 2025, se volvieron virales en cuestión de minutos, desatando una ola de teorías en redes sociales.

La pareja, que ha mantenido una de las relaciones más sólidas y privadas de la industria desde que coincidieron en el set de Spider-Man, fue vista mientras realizaba compras navideñas en un exclusivo sector de Los Ángeles. Sin embargo, lo que llamó la atención de los paparazzi y fans no fue su presencia, sino la vestimenta y ciertos gestos de la actriz ganadora del Emmy.

Las pruebas que encendieron las redes

Los rumores de embarazo cobraron fuerza debido a tres factores principales que los internautas han analizado a detalle:

El atuendo estratégico: Zendaya, conocida por sus looks entallados y vanguardistas, lució en esta ocasión una sudadera oversize y una gabardina holgada, un estilo que muchos interpretan como un intento de ocultar una incipiente "baby bump".

El gesto de Tom: En varias de las tomas, se observa a Tom Holland colocando su mano de manera protectora sobre la espalda y, en un momento específico, cerca del vientre de la actriz, lo que ha sido interpretado como un gesto de cuidado maternal.

La "misteriosa" bolsa de compras: Fans aseguran haber identificado artículos de una conocida tienda de ropa para bebés entre las bolsas que el actor británico cargaba hacia su vehículo.

¿Realidad o simple especulación?

Hasta el momento, ni los representantes de Zendaya ni los de Tom Holland han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir la noticia. Cabe recordar que esta no es la primera vez que la pareja enfrenta rumores similares; en 2022 y 2024, teorías basadas en montajes de Photoshop inundaron TikTok, obligando a la actriz a aclarar en su momento que se trataba de noticias falsas.

Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja han mencionado recientemente en entrevistas para medios como US Weekly que ambos han estado hablando seriamente sobre "formar una familia" y establecerse tras el cierre de sus proyectos actuales en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Mientras la confirmación llega, los seguidores de "Tomdaya" mantienen la tendencia en X (antes Twitter) con el hashtag #ZendayaPregnant, esperando que este posible "bebé arácnido" sea la gran noticia de cierre para este 2025.