A 4 minutos de despegar, explota cohete Starship en vuelo de prueba

Habían transcurrido solo 3 minutos 59 segundos después de que despegara de la base Starbase ubicada en Boca Chica Texas, cuando explotó el cohete Starship, desarrollado por la empresa estadunidense SpaceX, propiedad del empresario Elon Musk.

El cohete despegó con éxito a las 8:35 am hora central desde, el puerto espacial privado de SpaceX en Boca Chica, Texas y estaba programado que la cápsula Starship se separara del propulsor del cohete de primera etapa tres minutos después del vuelo.

A las 8. 39 am hora de Texas, a 3 minutos 59 segundos de vuelo no se logró la separación del propulsor y el cohete explotó.

Minutos después de la explosión del Starship, el empresario Elon Musk a través de su cuenta de Twitter felicitó a la desarrolladora SpaceX y aseguró que habrá una nueva prueba "en pocos meses".

"Felicidades al equipo de SpaceX por un emocionante lanzamiento de prueba de Starship!", escribió en Twitter. "Aprendimos mucho para el próximo lanzamiento de prueba en unos meses".

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK