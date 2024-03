Abuelita evitó que Hamás la asesinara ´gracias´ a Messi

Una abuelita relató cómo fue que salvó su vida gracias al futbolista argentino Lionel Messi.

La señora Ester Cunio, argentina de 90 años, pero que vive en Israel desde hace décadas, señaló que estuvo a punto de morir en una invasión del grupo Hamás.

De acuerdo a la afectada, un grupo de hombres ingresó a su casa con metralletas en mano para llevársela a ella y todos sus familiares.

"Le dije: ´Ni me hables porque tu idioma, el árabe, no lo sé´. Yo, el hebreo lo hablo mal, así es que háblame en argentino (sic), en castellano", contó la abuelita de 90 años.

Ester contó a medios de comunicación internacionales, que ella cuestionó a uno de los integrantes de Hamás sobre si veía futbol.

"Le pregunté si veía futbol y me contestó que sí. Yo soy de donde es Messi y uno me contestó: ´Messi, a mí me encanta Messi´; entonces me tomó del brazo, me entregó su revolver y nos sacamos una foto. Después de eso se fueron", señaló la abuelita.

La mujer señaló que no sufrió ningún daño ese octubre del 2023, sin embargo, ocho de sus familiares permanecen cautivos de Hamás y pidió a sus captores que, de llegar a ver la entrevista, sean liberados porque ellos también nacieron o tienen sangre argentina.

Con té y galletas, así fue como abuelita evitó que Hamás la asesinara

El año pasado una mujer de 65 años evitó que Hamás la asesinara luego de que los atendió como verdaderos huéspedes y les ofreció té y galletas y por 17 horas los mantuvo tranquilos en su casa.

La historia de Rachel Edri dio la vuelta al mundo, ya que gracias a su hospitalidad salvó la vida de ella y de su esposo.

Rachel señaló que cuando uno de los terroristas le dijo que le recordaba a su madre, ella aprovechó esa situación.

"Usted me recuerda a mi madre, me dijo por lo que yo le respondí que soy realmente como tu madre. Puedo cuidar de vos. ¿Qué necesitas?

"Les dije si querían té, café y galletitas. Me dijeron que sí. En parte quería sobornarlos".