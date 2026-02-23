Jamieson Greer defiende acuerdos arancelarios de Trump ante incertidumbre

Afirman que Trump no se retractará de sus acuerdos arancelarios con el Reino Unido y otros países.

Estados Unidos no se retractará de los acuerdos arancelarios que ya ha sellado con países de todo el mundo, incluidos el Reino Unido, la UE, Japón, Suiza y otros, dijo el domingo el representante comercial de Donald Trump, Jamieson Greer.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó el viernes que muchos de los aranceles impuestos por el presidente estadounidense eran ilegales, lo que llevó a Trump a anunciar un nuevo arancel global del 15 % sobre todas las importaciones al día siguiente. Pero Greer dijo al programa Face the Nation de CBS que el nuevo impuesto era independiente de los acuerdos alcanzados en los últimos nueve meses con alrededor de 20 países alrededor del mundo.

"Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos", dijo Greer. "Los respaldaremos. Esperamos que nuestros socios también lo hagan".

La secretaria de Educación del Reino Unido, Bridget Phillipson, admitió el domingo que las empresas del Reino Unido enfrentaban "incertidumbre" después de los últimos acontecimientos, pero dijo a Sky News que el Reino Unido esperaba que sus acuerdos comerciales "preferenciales" con Estados Unidos continuaran.

Los líderes empresariales también dijeron que esperaban que el Reino Unido "redoblara" el acuerdo existente anunciado por Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, en mayo del año pasado, en lugar de retirarse.

La UE afirmó que "cumple con sus compromisos" en el acuerdo alcanzado entre Ursula von der Leyen, jefa de la Comisión Europea, y Trump en Escocia el pasado julio. El acuerdo establecía un arancel de importación del 15 % para la mayoría de los productos de la UE, la mitad del tipo con el que Trump amenazó en aquel momento.

Al bloque le preocupa que el acuerdo sea revocado por el último impuesto del 15 % de Trump, que, de imponerse además de los aranceles existentes, podría conducir a una tasa aún más alta para muchos productos, incluidos el vino y las bebidas espirituosas.