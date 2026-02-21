ONU pide moderación a Estados Unidos e Irán tras tensiones

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado urgente este sábado a los gobiernos de Estados Unidos e Irán para "ejercer la máxima moderación" y retomar los canales diplomáticos, tras el reciente incremento en la retórica bélica que ha puesto en alerta a la comunidad internacional.

El Secretario General de la ONU emitió una declaración oficial advirtiendo que el mundo "no puede permitirse otro conflicto a gran escala en el Golfo Pérsico". El pronunciamiento surge después de que Washington confirmara que el presidente Donald Trump evalúa opciones militares contra objetivos estratégicos iraníes, en respuesta a presuntas provocaciones de Teherán contra activos estadounidenses y rutas comerciales.

Un llamado a la desescalada en Medio Oriente

El organismo internacional subrayó que cualquier acción militar unilateral podría tener consecuencias humanitarias y económicas devastadoras a nivel global. La ONU ha ofrecido sus buenos oficios para mediar en un diálogo directo que permita abordar las preocupaciones de seguridad de ambas naciones sin recurrir al uso de la fuerza.

"La diplomacia es la única vía sostenible para resolver las diferencias sobre el programa nuclear y la estabilidad regional", señala el comunicado. La presión internacional crece mientras países miembros del Consejo de Seguridad buscan evitar una resolución que autorice el uso de la fuerza, abogando en su lugar por el cumplimiento de los tratados internacionales vigentes.

Reacciones globales ante el posible conflicto

Líderes de la Unión Europea y potencias regionales como China y Rusia se han sumado al exhorto de la ONU, instando a Washington a presentar pruebas claras antes de emprender cualquier acción. Por su parte, Irán ha mantenido una postura desafiante, aunque ha indicado a través de sus representantes en Nueva York que no busca la guerra, pero que se defenderá de cualquier agresión.

Expertos en geopolítica indican que la intervención de la ONU busca ganar tiempo para que los esfuerzos diplomáticos de terceros países, como Omán o Suiza, logren establecer una mesa de negociación. Sin embargo, la tensión en el terreno sigue siendo alta, con un despliegue militar estadounidense reforzado en la región y una vigilancia constante sobre las actividades de la Guardia Revolucionaria de Irán.