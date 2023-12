Adolescente maldijo en español a su madre antes de matarla

Nuevos detalles se revelaron del caso Derek Rosa, el adolescente que mató a su mamá el pasado 12 de octubre en Hialeah, en Florida.

Según la declaración de Joseph Elosegui, detective que arrestó a Rosa, el joven apuñaló a su madre 46 veces, y luego envió fotos de la escena sangrienta a un amigo, entre ellas dos de su madre y un selfie (autorretrato).

Asimismo refirió que Derek antes de asesinarla, maldijo a su madre en español.

"El joven dice que fue a la escuela y cuando regresó se quedó en su casa. Y a las 10:00 de la noche aproximadamente se fue a dormir y cuando despertó fue a la cocina, agarró un cuchillo y se dirigió al cuarto donde estaba su mamá durmiendo. Le dijo una mala palabra y supuestamente la apuñaló dos veces en el cuello", señaló el detective al medio Univisión.

Elosegui también indicó que el adolescente había hecho varias búsquedas en in

Deberá quedarse en la cárcel para adultos

El juez Richard Hersch le ordenó al menor permanecer en una cárcel para adultos. Según medios de Estados Unidos, el juez tomó esta decisión luego de varias entrevistas a testigos y los alegatos finales.

En uno de ellos se comentó sobre los efectos negativos que puede tener en la salud mental una persona que está detenida en solitario.

"Me inquieta la cantidad relativamente pequeña de tiempo que se le permite al niño estar fuera de su celda, pero no he encontrado una clara violación de sus derechos constitucionales, por lo que la moción (para que sea transferido a un centro de detención juvenil), es denegada".

ternet sobre la mejor manera de asesinar a una persona con un cuchillo.

Entre las búsquedas se encontraban las siguientes preguntas: "¿Cuál es el mejor lugar para apuñalar a alguien?", "¿Es un cuchillo pequeño bueno para matar?", "¿Es más fácil matar a alguien con un cuchillo pequeño?" y "¿Puede un cuchillo atravesar un hueso?".

Aunque en un inicio el menor de 13 años se había declarado no culpable del crimen, durante su presentación en la corte, confesó lo que hizo.

"Me desperté, agarré uno de los cuchillos de cocina y luego fui a su habitación... Yo la maté".