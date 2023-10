Adolescente muere arrollada tras caer a las vías del metro en Nueva York

Estados Unidos.- Una joven hispana de 18 años falleció en Nueva York luego de que fue arrollada por un tren cuando estaba en el andén de la estación Jackson Heights – Roosevelt Avenue, en Queens.

De acuerdo a la policía el maquinista vio a la chica caer a las vías del tren e intentó parar, aplicando los frenos de emergencia, pero no lo logró.

Ese día las autoridades refirieron que la joven cayó porque se había desmayado, pero su familia no lo cree ya que no han visto el video que lo evidencia.

"Mi hermana no tenía ninguna enfermedad. Ella estaba bien, no se quejaba de nada. Hace un año la operaron de quistes en los ovarios, pero no padecía", dijo a Univisión María Ajtzac Guarcas, hermana de Yesica, quien expresó que debido a la tragedia tiene más de 24 horas sin poder dormir.

Y agregó: "Ellos (las autoridades) dicen que se desmayó, pero nosotros no sabemos nada más".

"Estamos pensando con mi familia, a ver qué hacemos, pero nuestra cabeza ya no da para más al ver a mi hermana debajo del tren".

La hermana de Yesica señala que está indignada ya que en las redes sociales se compartió un video de los hechos.

"Ella no se merecía esa muerte. No entiendo, cuando entro a TikTok que la veo... (hace silencio para respirar) Es algo terrible.Mi mamá vio el video y se pregunta por qué tuvo que morir así. Mi mamá no está bien, está triste y no encuentra palabras", agregó.

La joven guatemalteca llegó a Estados Unidos hace solo dos años. Sus hermanas mayores también viven en Nueva York.