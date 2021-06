Ahorca a su esposa frente a su pequeñita de testigo

Mundo

El sujeto dijo a la policía, que habían entrado a su casa a robar pero el mató a su pareja

El esposo de Caroline "N", confesó haberla asesinado después de que ella juró que lo iba a dejar, confirmaron las autoridades locales.

Babis "N" de 33 años, admitió haberla asfixiado hasta la muerte tras 8 horas de interrogatorio, en el Departamento de Homicidios de la Policía de Atenas.

Los agentes pasaron semanas buscando a los criminales albaneses que según Babis, entraron en su casa y estrangularon a su esposa. "El culpable es su marido de 33 años que ha confesado el hecho", dijeron las autoridades en un comunicado.

La policía lo describió como un "actor de primera clase", después de montar la elaborada escena del crimen y mantenerse al día con la farsa del viudo afligido durante más de un mes. El piloto de helicóptero, incluso ahogó al perro de la familia y colgó su cuerpo de la barandilla de una escalera, para culpar a los ladrones y fortalecer su historia, dijeron los investigadores.

Según los informes, Babis finalmente se derrumbó diciendo: "esa noche discutimos y en algún momento, aventé al bebé en su cuna; me dijo que me levantara y saliera de la casa. Ella me empujó, me golpeó y mi juicio se volvió borroso; la estrangulé y luego organicé todo el robo".