Alemania afirma que Rusia perderá la guerra

El nuevo canciller de Alemania, Olaf Scholz señaló que se siente convencido que Rusia será derrotada en su guerra contra Ucrania, también señalo que Putin no podrá dictar la paz.

"Putin no debe ganar su guerra. Y estoy convencido: no la ganará", dijo el canciller, en un discurso durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

"Para mí, está claro que Putin no negociará seriamente sobre la paz hasta que no se dé cuenta de que no puede romper la resistencia de Ucrania", opinó.

El mandatario de Alemania, aseguró que Rusia se encuentra muy lejos de sus objetivos iniciales, recordando que sus fuerzas se paralizaron a puertas de la capital de Ucrania, ahora, la tierras que controlan son atacadas constantemente y no pueden apaciguar a la resistencia civil.

Los combates se acercan cada vez más a las zonas que los rusos han controlado desde inicios de la invasión, dejando en claro que Rusia subestimo a su rival y la comunidad internacional.