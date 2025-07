Japón y Hawái levantan alertas de tsunami tras sismo de magnitud 8.7–8.8 en Rusia

Martes 29 de julio de 2025. Un poderoso terremoto submarino de magnitud 8.7, registrado frente a la península de Kamchatka (Rusia), activó alertas de tsunami en Japón, Hawái, Alaska y diversas regiones costeras del Pacífico. Molestos reportes iniciales lo situaron en 8.0, pero el Servicio Geológico de EE. UU. y otras instituciones lo ubicaron en una profundidad de apenas 19 a 20 km, lo cual elevó las preocupaciones por su potencial destructivo.

En Japón, la Agencia Meteorológica (JMA) emitió advertencias de evacuación para comunidades costeras de las principales islas del Pacífico, especialmente en Hokkaido y zonas del noreste, anticipando olas de hasta 3 m. Al final, los oleajes observados fueron entre 0.5 y 1 m, sin daños mayores, pero con residences evacuadas por precaución.

Simultáneamente, el Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) emitió una tsunami watch para Hawái, junto con avisos para partes de Canadá y la Costa Oeste de EE. UU., incluyendo California y Oregon. La alerta fue cancelada en menos de una hora al confirmar que el riesgo no se materializó. En Hawái inicialmente se estimó una ola de hasta 1 m (alrededor de 3 pies); posteriormente las autoridades indicaron que no había amenaza tras analizar los datos.

En Alaska, aunque la alerta no estuvo directamente vinculada al sismo ruso, un reciente movimiento telúrico de magnitud 7.2–7.3 frente a la costa sur activó vigilancias. Se emitieron avisos por oleaje y corrientes fuertes, pero fueron levantados tras confirmarse que las olas medidas no superaron los 10 cm. No se reportaron daños ni víctimas.

El sismo en Rusia también generó impactos locales: en la isla Paramushir (Kuriles) se registraron olas de entre 3 y 4 m, afectando áreas costeras hasta 200 m tierra adentro, con daños a infraestructura en Severo-Kurilsk, aunque sin víctimas fatales confirmadas. Evacuaciones preventivas fueron ordenadas en zonas del extremo este ruso.

Expertos destacan que este terremoto es uno de los más intensos en la región desde el sismo de 9.0 del 4 de noviembre de 1952, que generó olas de hasta 9 m en Hawái. La profundidad somera y cercanía al litoral potenciaron el riesgo en múltiples puntos del Pacífico.

En Japón, Hawái, Canadá y la costa oeste de EE. UU., las autoridades mantuvieron operativos los sistemas de alerta mientras se esperaba el fin de las réplicas. En paralelo, diversas naciones como Nueva Zelanda, Australia, Perú y México emitieron advertencias menores por corrientes y posible variación del nivel del mar.