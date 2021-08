Andrea Legarreta desea que Laura Bozzo "se arregle" con SAT

Andrea Legarreta comentó sobre el estado de salud de Paty Navidad tras su contagio de Covid-19, y de la situación que vive Laura Bozzo.

Y es que a las afueras de Televisa San Ángel, la conductora del matutino ´Hoy´, Andrea Legarreta fue intersectada por un grupo de reporteros, quienes la cuestionaron sobre las temáticas.

Andrea Legarreta le desea "lo mejor" a Laura Bozzo

Sobre la situación de Laura Bozzo, quien está enfrentando una orden de aprehensión en su contra por presunta evasión fiscal, Andrea Legarreta no dijo más que desearlo lo mejor.

"Le deseo que se arregle, que arregle esta situación de la mejor manera"

Y es que a pesar de que Laura Bozzo, es señalada de un presunto delito fiscal por más de 12 millones de pesos, Andrea Legarreta destacó nunca ha tenido problemas con la conductora.

"Laura conmigo siempre ha sido una mujer muy cariñosa, siempre ha sido amorosa, respetuosa, con muy buenos deseos para mí, para mi gente"

Y aunque no quiso dar más opiniones del tema, dijo que sí considera la situación de la conductora argentina "triste".

"También me da tristeza que quizás por malas decisiones de otros, o no sé, la verdad es que no quiero opinar, pues una señora tenga que pasar una situación así."

Finalmente Andrea Legarreta mencionó que esto puede ser una lección para todos, por lo cual recomendó estar al pendiente de las cuentas y quienes las manejan.

Andrea Legarreta Contenta de la recuperación de Paty Navidad

En cuando a la salud de la actriz Paty Navidad, Andrea Legarreta se mostró contenta puesto que esta se está recuperando.

"Me da mucho gusto que esté saliendo adelante"

"No sé si sea real, que si la intubaron, que si no, que si estuvo delicada, lo que sea, yo festejo que todos los que se llegan a contagiar pues se recuperen y salgan vencedores de la enfermedad".

"No sé si sea real, que si la intubaron, que si no, que si estuvo delicada, lo que sea, yo festejo que todos los que se llegan a contagiar pues se recuperen y salgan vencedores de la enfermedad".

Asimismo Andrea Legarreta dijo respeta las creencias de la actriz, pero afirmó, como persona pública, hay que tener cuidado debido a que pueden llegar a "influir"

"Cada quien tiene el derecho de pensar y de creer lo que quiera en la vida, (...) creo que, en este tipo de temas, que tiene que ver con la salud, hay que ser muy cuidadosos, porque al final nuestra voz también de alguna manera puede influir en los demás"

