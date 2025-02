AP demanda a funcionarios de Trump por veto

La agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) presentó una demanda contra tres funcionarios de la administración de Donald Trump, luego de ser vetada del Despacho Oval y del avión presidencial Air Force One. La exclusión se produjo después de que la agencia se negara a cumplir con la directiva de la Casa Blanca de referirse al Golfo de México como el "Golfo de América".

En un comunicado, AP defendió su independencia editorial, afirmando que "la prensa y todas las personas en Estados Unidos tienen derecho a elegir sus propias palabras y a no ser objeto de represalias por ello por parte del Gobierno". La agencia explicó que, aunque reconocen el nuevo nombre impuesto por Trump, continuarán utilizando la denominación original por respeto a los límites geográficos del golfo, que también comparte frontera con México y Cuba.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Washington DC, busca proteger la libertad de expresión y evitar que el Ejecutivo presione a los medios para adoptar un lenguaje oficial. Los acusados son Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump; su número dos, Taylor Budowich; y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El conflicto se intensificó después de que Trump firmara una orden ejecutiva el 20 de enero para cambiar el nombre oficialmente, además de declarar el 9 de febrero como el "Día del Golfo de América".

Más de treinta medios estadounidenses, incluidos The New York Times, The Washington Post, CNN y las conservadoras Fox News y Newsmax, exigieron a la Casa Blanca que permita nuevamente el acceso de AP a los eventos presidenciales, independientemente de su línea editorial.

Mientras tanto, Trump arremetió nuevamente contra la agencia, calificándola de "lunáticos de izquierda radical" y de ser "una empresa de tercera categoría con un nombre de primera".