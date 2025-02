Mike Waltz promete "un infierno" para grupos criminales mexicanos

El día de hoy inicio la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en donde se destacó la participación de Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, el cual prometió un infierno para los grupos criminales mexicanos.

El asesor de Seguridad Nacional de EU, Mike Waltz, dijo: "Vamos a desatar el infierno sobre los cárteles. Ya basta".



¿Qué opinan? pic.twitter.com/Ie4JgHxIXe — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 21, 2025

Waltz hablo sobre la coordinación que hay entre las fuerzas armadas de su país con Mexico para la vigilancia de la frontera común.

"Vamos a desatar un infierno sobre los cárteles, ya es suficiente. Estamos asegurando nuestra frontera y los cárteles están sobre aviso.

"Se han visto imágenes del Ejército mexicano haciendo patrullajes junto con nuestra policía fronteriza y aduanera, y con nuestro ejército, para asegurar la frontera de los Estados Unidos, porque sin una frontera no tienes un país y no tienes soberanía y si no hay nada más que América primero que eso", dijo.