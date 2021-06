Apple cancela el futuro; Tim Cook quiere que sus empleados vuelvan a la oficina

Mundo

El trabajo remoto es el futuro del trabajo de oficina

Como millones de otros trabajadores durante esta pandemia, gran parte del personal de Apple ha estado trabajando desde casa. Pero ahora Tim Cook ha enviado a los empleados de Apple un correo electrónico exigiendo que regresen a la oficina, al menos tres días a la semana, a principios de septiembre. A algunos se les puede permitir trabajar de forma remota hasta dos días a la semana, pero solo con el permiso expreso de sus gerentes.

Antes de la pandemia, muchos millones de trabajadores de oficina abandonaban sus casas todos los días y se apiñaban en los trenes o luchaban contra el tráfico de pasajeros. Una vez en la oficina, pasaban la mayor parte del día trabajando en una computadora. Y luego tuvieron que luchar entre la multitud y el tráfico nuevamente para llegar a casa.

No tiene sentido. Ya tenían computadoras conectadas a Internet en casa. Existía la tecnología para que trabajaran desde casa y se ahorraran muchas horas de viaje cada semana. Sin la miseria del viaje, podrían ser mucho más felices y productivos. Y podrían pasar más tiempo con sus familias.

Entonces, ¿por qué siguieron viajando y contaminando innecesariamente? Fueron obligados a hacerlo. En muchos casos, sus jefes simplemente no confiaban en ellos para trabajar desde casa.

Junto con muchos otros, esperaba que la pandemia cambiara las actitudes hacia el trabajo remoto. En algunos casos, claramente lo ha hecho. Al verse obligados a permitir que el personal trabaje de forma remota, muchos empleadores descubrieron que funcionaba muy bien. Descubrieron que se podía confiar en que su personal trabajaría tan duro en casa como en la oficina.

El trabajo remoto es el futuro del trabajo de oficina. Y la pandemia ha permitido que tanto los empleados como los empleadores aprecien mejor sus muchos beneficios potenciales, como un personal más feliz y menores costos de alquiler de oficinas. En consecuencia, muchas empresas, incluida Facebook, han anunciado planes para permitir que el personal continúe trabajando de forma remota cuando termine la pandemia.

Pero Tim Cook no parece compartir el entusiasmo general.

"Las llamadas de videoconferencia han reducido la distancia entre nosotros, sin duda, pero hay cosas que simplemente no puede replicar ", escribió Cook.

Cook ofreció razones bastante vagas de por qué cree que es tan importante volver a la oficina:

"Permítanme decirles simplemente que espero ver sus caras. Sé que no soy el único que me pierde el zumbido de la actividad, la energía, la creatividad y la colaboración de nuestras reuniones en persona y el sentido de comunidad que todos hemos construido."

Pero Apple es una empresa de tecnología. Crea muchas de las herramientas (hardware, software y servicios) que las personas utilizan cuando trabajan de forma remota. Entonces, la actitud aparentemente más bien retrógrada de Cook plantea un montón de preguntas.

Si el trabajo remoto, para los trabajadores de oficina, es inadecuado de alguna manera, ¿por qué Apple no hace algo al respecto? Si las herramientas son inadecuadas, ¿por qué Apple no las mejora? ¿Y por qué deberíamos tener confianza en las herramientas de trabajo remoto de Apple, si Apple no confía en ellas?

Hubiera sido mejor dejar el asunto en manos de los gerentes individuales. Algunos roles serán menos adecuados para el trabajo remoto que otros. Entonces, ¿por qué Cook recurre a una política general de que todos estén en la oficina al menos tres días a la semana? ¿Por qué no se puede confiar en que los gerentes individuales sepan qué miembros de sus equipos deben asistir a la oficina en persona y cuáles no?

¿Por qué Cook impone esta política a todos los empleados, independientemente del éxito que hayan tenido trabajando de forma remota durante la pandemia? ¿Por qué no deja que los empleados individuales decidan si deben estar en la oficina o si es mejor trabajar desde casa? ¿Cook no confía en sus propios trabajadores?

¿Qué mejor manera de impulsar el "sentido de comunidad" que anhela Cook que fomentando prácticas laborales favorables a la familia?

¿Y la contaminación? ¿Qué pasa con el calentamiento global? ¿Tim Cook se preocupa genuinamente por el medio ambiente o simplemente pretende hacerlo con fines de relaciones públicas?

¿Quizás Cook se sentiría avergonzado si, después de haber invertido vastos recursos en la construcción de la llamativa sede del platillo volante de Apple, el cambio al trabajo remoto lo hiciera redundante?

Podría obtener su entusiasmo sin molestar a los trabajadores que han descubierto que el trabajo remoto es más productivo y mejor para sus familias.

Y podría evitar que parezca que Apple quiere cancelar el futuro. El trabajo remoto tiene enormes beneficios para los trabajadores y para el medio ambiente. Si se gestiona correctamente, puede impulsar la productividad y la creatividad.