Telescopios ATLAS Detectan Cometa 3I/ATLAS en Trayectoria Única

Un impresionante visitante del espacio profundo, el cometa 3I/ATLAS, está atravesando nuestro sistema solar, pasando entre las órbitas de la Tierra y Marte. Este enorme objeto, que mide aproximadamente 20 kilómetros de diámetro, es un cometa originado fuera de nuestro Sistema Solar y es el tercero de este tipo descubierto en la historia de la astronomía.

Detectado gracias al trabajo conjunto de un equipo internacional de astrónomos que utilizan los avanzados telescopios del proyecto ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), este cometa interestelar se mueve a una velocidad superior a los 209,000 kilómetros por hora. Las observaciones iniciales, realizadas a principios de julio de 2025, revelaron que el objeto no seguía una órbita convencional y se confirmó su origen extraterrestre, por lo que fue bautizado como 3I/ATLAS, con el "3I" indicando su naturaleza interestelar y que es el tercer cuerpo de este tipo detectado.

A diferencia de otros cuerpos rocosos, 3I/ATLAS muestra una característica cola de gas y polvo, propia de los cometas, además de una coma visible alrededor de su núcleo helado. Los expertos estiman que el cometa está compuesto principalmente por dióxido de carbono congelado y agua, aunque su tamaño exacto aún es objeto de estudio debido al brillo producido por la coma.

Actualmente, el cometa se encuentra a una distancia de unas 4.5 unidades astronómicas (aproximadamente 670 millones de kilómetros) del Sol y continuará acercándose hasta alcanzar su perihelio, o punto más cercano, el próximo 30 de octubre, cuando se ubicará a unos 1.4 UA (cerca de 210 millones de kilómetros), justo dentro de la órbita de Marte.

Durante los meses siguientes, 3I/ATLAS será visible desde la Tierra con telescopios modestos, especialmente a partir de octubre, cuando su brillo aumentará. No obstante, no podrá observarse a simple vista. La NASA ha confirmado que este cometa no representa ningún peligro para nuestro planeta, manteniéndose a una distancia mínima segura de alrededor de 257 millones de kilómetros durante su paso más cercano.

Las investigaciones continúan para determinar con mayor precisión su composición, trayectoria y origen exacto, aunque se sospecha que proviene de una región cercana al centro de la Vía Láctea, en algún sistema estelar aún desconocido. Como señaló Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, "Su origen interestelar es indudable, pero aún no podemos precisar su procedencia exacta".

Este cometa interestelar representa una oportunidad única para los científicos de estudiar materiales que no pertenecen a nuestro Sistema Solar y ampliar nuestro conocimiento del cosmos.