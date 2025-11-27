Venezuela: Avianca y LATAM dejan de volar tras ultimátum del gobierno

Seis aerolíneas, incluyendo Avianca y LATAM, ya no volarán a Venezuela tras ultimátum del gobierno de Maduro para retomar operaciones por advertencias de Estados Unidos.

Esto, porque el gobierno de Nicolás Maduro acusó a dichas aerolíneas de "unirse al terrorismo" promovido por Estados Unidos, medida a la que también se unieron las siguientes:

¿Qué ocurrió?

Venezuela sostuvo el miércoles 26 de noviembre de 2025 que revocó los permisos de seis aerolíneas para volar a Caracas, acusándolos de "terrorismo" por unirse a la suspensión de Estados Unidos. Lo anterior, porque las siguientes aerolíneas suspendieron unilateralmente sus operaciones aerocomerciales en Venezuela, según indicó la autoridad para la aviación civil en una publicación en Instagram:

Iberia, de España

TAP, de Portugal

Avianca, de Colombia

LATAM, chilena-brasilera

GOL, de Brasil

Turkish, de Turquía

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La decisión se produce después de que el gobierno de Maduro diera un plazo de 48 horas (que venció este miércoles a mediodía), para retomar los vuelos que las aerolíneas suspendieron en Venezuela. Sin embargo, las aerolíneas se resistieron a retomar actividades debido a que, el pasado viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos les pidió "extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe."