Beryl Inunda Houston y los Deja sin Luz

HOUSTON, TEXAS, USA.- Son muchas las áreas de Houston Texas, que se encuentran inundadas, así cómo cientos de miles de hogares están sin el servicio de energía eléctrica a causa de intensas lluvias y fuertes vientos provocados por el huracán "Beryl" quien dejó mucha destrucción.

Por la madrugada de este lunes 08 de julio Beryl en su paso por Houston, Texas, deja inundada la ciudad, y miles de dólares en daños. En donde el centro de la ciudad se informa fue el más afectado.

Joel Williams, residente de Houston, Texas, nos informa y envía a La Voz, gráficas en dónde muestra la destrucción que ha dejado Beryl a su paso, en el vídeo se muestra su recorrido por la 45 south Bound Lane Going Towards en el Down Town (en el centro) de Houston. En su voz podemos escuchar lo alertado que se encuentra, mencionando que: "Todo está inundado, No hay luz, Ni nada, todos los negocios están cerrados, No hay ni restaurantes abiertos ni nada". Señalo el ciudadano Americano.

Señaló que las autoridades locales han instado a la población a permanecer en sus hogares y evitar transitar por las zonas más afectadas. Los equipos de emergencia están trabajando arduamente para atender a los damnificados y restaurar el orden en la ciudad.

Cabe mencionar que miles de ciudadanos postean en sus redes sociales lo devastador que fue Beryl, videos, fotos en donde se puede observar las casas, autos, negocios, todo inundado, aun no se da a conocer oficialmente si hay pérdidas humanas, ni el total de los daños.