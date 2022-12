Biden celebra los 200 años de las relaciones bilaterales entre México y EU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró que los 200 años de las relaciones bilaterales entre México Y Estados Unidos asegurando que ambas naciones están "conectados irrevocablemente", esto a pesar de las tensiones por la migración.

"A lo largo de nuestra historia compartida, México y Estados Unidos han demostrado que somos más fuertes y más seguros cuando estamos juntos. Nuestros futuros están conectados irrevocablemente", afirmó Biden. "Nada está fuera de nuestro alcance si continuamos trabajando juntos", añadió.

Nos emociona representar a #México en New York Stock Exchange para accionar la campana del cierre de operaciones en honor de los #200AñosUSMX , en punto de las 16:00 h. tiempo de #NuevaYork.



¡Ya comentaremos más! pic.twitter.com/xmcApuLwzg — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) December 12, 2022

Para el embajador mexicano en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, ambos países "no solo son vecinos, no solo son amigos, no solo son socios, sino que son aliados" y deben conseguir que la región norteamericana, integrada además por Canadá, sea "la más competitiva" y "la más humanista del mundo", afirmó este lunes en un vídeo.

Las relaciones entre México y Estados Unidos empezaron un 12 de diciembre de 1822, cuando José Manuel Zozaya y Bermúdez, llevó al presidente de Estados Unidos, James Monroe, sus credenciales tras la independencia de México.

En los lazos bilaterales están en juego factores económicos, políticos y culturales; sin embargo, aun con su complejidad, ambas partes hemos encontrado los espacios de comunicación en beneficio común