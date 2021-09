Biden presionó a Ghani para crear una ´percepción´ de que los talibanes perdian

El presidente Joe Biden presionó al presidente de Afganistán Ashraf Ghani para crear la "percepción" de que los talibanes no estaban ganando, "sea cierto o no", en un teléfono solo tres semanas antes de que los insurgentes tomaran el control del país, muestra una transcripción filtrada.

Biden y Ghani hablaron durante aproximadamente 14 minutos el 23 de julio en lo que sería su llamada final antes de que los talibanes invadieran el gobierno y Afganistán se hundiera en un caos sangriento en medio de la fallida retirada de Estados Unidos , según una transcripción y audio obtenidos por Reuters.

Gran parte de la llamada se centró en lo que Biden denominó el problema de la "percepción" del gobierno afgano.

"No necesito decirles que la percepción alrededor del mundo y en partes de Afganistán, creo, es que las cosas no van bien en términos de la lucha contra los talibanes", dijo Biden.

"Y existe la necesidad, sea cierto o no, existe la necesidad de proyectar una imagen diferente".

En ese momento, los talibanes ya se habían apoderado de aproximadamente la mitad de los centros de distrito del país y estaban a solo unas semanas de tomar Kabul el 15 de agosto.

Biden le dijo a Ghani que las figuras políticas prominentes de Afganistán, incluido el ex presidente afgano Hamid Karzai, deberían dar una conferencia de prensa conjunta que respaldara una nueva estrategia militar sobre cómo derrotar a los talibanes, diciendo: "Eso cambiará la percepción, y eso cambiará muchísimo Creo."

"No soy un tipo militar, así que no te estoy diciendo cómo debería ser exactamente ese plan, no solo obtendrás más ayuda, sino que obtendrás una percepción que cambiará en en términos de cómo, eh ... nuestros aliados y gente aquí en los Estados Unidos y otros lugares creen que estás haciendo ", dijo Biden.

Biden también elogió a las fuerzas de seguridad afganas, que fueron entrenadas y financiadas por Estados Unidos antes de disolverse en cuestión de semanas en medio de la retirada de Estados Unidos, y ofreció ayuda si Ghani podía presentar públicamente un plan que mostrara que podía controlar la situación en espiral.

"Claramente tienes el mejor ejército", dijo Biden. "Tienes 300.000 fuerzas bien armadas contra 70-80.000 y son claramente capaces de luchar bien.

"Continuaremos brindando apoyo aéreo cercano, si sabemos cuál es el plan... Y hasta fines de agosto, y quién sabe qué después de eso.

"Además de eso, vamos a seguir luchando duro, diplomática, política y económicamente, para asegurarnos de que su gobierno no solo sobreviva, sino que se mantenga y crezca porque claramente redunda en el interés del pueblo de Afganistán, que tenga éxito. y tú lideras ".

El tono de Biden a lo largo de la llamada sugiere que no predijo el colapso del gobierno afgano solo tres semanas después. Ghani huyó cuando los talibanes tomaron el control de Kabul el 15 de agosto.

Desde entonces, decenas de miles han huido del país y 13 militares estadounidenses y casi 200 afganos murieron en un atentado suicida en el aeropuerto de Kabul durante los últimos días de las caóticas evacuaciones masivas de Biden que terminaron el lunes. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la llamada de Biden con Ghani.

En una lectura del llamado de Biden y Ghani, la Casa Blanca solo dijo en ese momento que los dos líderes "discutieron la situación en Afganistán y reafirmaron su compromiso con una asociación bilateral duradera".

"Los dos líderes discutieron la importancia de que los afganos se unan para apoyar su interés común en la seguridad y la paz, y el presidente Biden subrayó el continuo compromiso diplomático de Estados Unidos en apoyo de un acuerdo político duradero y justo", dice la lectura.