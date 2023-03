Biden propondrá aumento de impuestos en EU

El Presidente, Joe Biden, declaró que su próxima propuesta de presupuesto para el Congreso, el 9 de marzo, incluirá algunas alzas de impuestos.

Entre ellas a los multimillonarios y no incumpliría su promesa de no aumentar las tasas a aquellos con ingresos inferiores a 400 mil dólares al año; bajo la presión de los republicanos, que amenazan con no aumentar el límite de la deuda estadounidense a menos que acepte fuertes recortes de gastos, prometió reducir el déficit en 2 billones de dólares durante 10 años en la próxima propuesta de presupuesto.

"El 9 de marzo voy a detallar cada cosa, cada impuesto que estoy proponiendo y nadie que gane menos de 400 mil dólares pagará un centavo más", dijo Biden a una audiencia en Virginia Beach.

"Quiero dejarlo claro, voy a aumentar algunos impuestos", agregó el mandatario demócrata, antes de sugerir que se pediría a los "multimillonarios" que paguen más.

Durante la campaña de 2020, Biden se comprometió a no aumentar los impuestos a las personas que ganan menos de 400 mil dólares al año.

Desafió a los republicanos a publicar sus propias propuestas y negociar, en lugar de señalar si el país debe elevar el techo de la deuda y pagar cuentas existentes, indicando el daño a la economía por incumplimiento de pagos.