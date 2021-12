Boris Johnson pidió disculpas por una fiesta celebrada en plena pandemia

LONDRES, GBR.- El primer ministro británico, Boris Johnson, se disculpó ayer por un video filtrado en el que su equipo bromea sobre una fiesta celebrada en Downing Street hace un año, en medio de las restricciones por la pandemia, y anunció una investigación interna, aunque insistió en que el festejo no tuvo lugar y que se cumplieron las reglas.

En la sesión semanal de preguntas al primer ministro en la Cámara de los Comunes, Johnson aseguró sentirse "enfurecido" al ver el video filtrado al canal ITV y dijo que "entiende" la ira desatada en la sociedad por las imágenes.

"Me disculpo sin reservas por el dolor que (el video) ha causado en todo el país y por la impresión que produce, pero repito que me han asegurado repetidamente que no hubo fiesta y que no se rompieron las reglas de la COVID", dijo.

El video muestra un simulacro de rueda de prensa entre altos funcionarios de la oficina de Johnson, en el que su entonces portavoz, Allegra Stratton, apenas puede contener la risa cuando es preguntada por uno de ellos sobre si reconocía que había habido una fiesta en Downing Street el 18 de diciembre de 2020.