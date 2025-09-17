Buque Escuela Cuauhtémoc retoma viaje a México tras accidente en Nueva York

Buque Escuela Cuauhtémoc retomará viaje a México tras accidente en Nueva York

El Buque Escuela Cuauhtémoc retomó su viaje a México luego del accidente en el puente de Brooklyn, en Nueva York, en el que murieron dos marinos y resultaron heridos más de 20 personas.

De acuerdo con la información, el Buque Escuela Cuauhtémoc se encontraba en Nueva York en una misión de seis meses y lamentablemente, en el accidente murieron dos tripulantes:

"América Yamilet Sánchez"

"Adal Jair Marcos"

Hoy miércoles 17 de septiembre, el Buque Escuela Cuauhtémoc reanudó sus operaciones y en unas semanas retomará su viaje rumbo a México; te damos todos los detalles. Buque Escuela Cuauhtémoc retomará viaje a México luego de 3 meses del accidente en Nueva York

El Consulado General de México en Nueva York emitió un comunicado para informar que el Buque Escuela Cuauhtémoc reanudó sus operaciones y pronto zarpará rumbo a México.

Según el comunicado, el Buque Escuela Cuauhtémoc realizó un zarpe simbólico de prueba encabezado por el capitán Víctor Hugo Molina, acompañado de Marcos Bucio, cónsul mexicano en Nueva York.