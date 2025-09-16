Trump advierte a Maduro sobre operaciones desde Venezuela

El presidente Donald Trump afirmó hoy que las fuerzas armadas de Estados Unidos han destruido una tercera embarcación con cargamento de drogas proveniente de Venezuela, a pesar de que el Pentágono solo ha hecho públicos los detalles de dos operaciones previas.

En una declaración contundente, Trump le advirtió al líder venezolano Nicolás Maduro que cese el envío de narcóticos y criminales hacia territorio estadounidense.

Este anuncio se suma a una serie de operativos que han elevado la tensión entre ambos países. Hace casi dos semanas, el gobierno de Trump había ordenado un ataque similar contra otra lancha rápida, que según informes del Pentágono, resultó en la muerte de 11 personas. Hoy, sin dar más detalles del ataque más reciente, Trump aseguró que el barco transportaba narcóticos ilegales, describiéndolos como "un arma mortal que envenena a los estadounidenses".

La campaña contra el narcotráfico ha sido intensificada por la administración Trump, que en un mensaje a la prensa en la Casa Blanca, indicó que Estados Unidos está preparado para confrontar a los cárteles tanto en el mar como en tierra. Según el mandatario, el ejército está observando una reducción en el número de embarcaciones en el Caribe desde el primer ataque, aunque reconoció que el contrabando por tierra continúa.

"Cuando vengan por tierra, los detendremos de la misma manera que detuvimos los barcos", declaró Trump, sugiriendo la posibilidad de extender las operaciones militares. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, reiteró en redes sociales la postura firme de Estados Unidos, advirtiendo que los cárteles serán rastreados y eliminados, haciendo eco de la retórica de administraciones anteriores en su lucha contra el terrorismo.