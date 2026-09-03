Noruega incauta buque ruso a solicitud de Naftogaz Ucrania

El gobierno noruego detuvo un buque ruso como parte de una resolución mercantil en favor de la empresa ucraniana Naftogaz que fue afectada por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Las autoridades noruegas incautaron el miércoles un buque ruso en el archipiélago ártico de Svalbard, Noruega, a pedido de la empresa ucraniana Naftogaz, como parte de un esfuerzo global para hacer cumplir un laudo arbitral de 4 mil 220 millones de dólares. Naftogaz intenta recuperar el multimillonario laudo arbitral derivado de la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014 y de la incautación de activos energéticos ucranianos, incluidos yacimientos de gas y gasoductos.

Laudo arbitral y acciones legales

En 2023, un tribunal arbitral de La Haya ordenó a Rusia pagar 4 mil 220 millones de dólares a la empresa energética estatal ucraniana por incautar ilegalmente sus activos en Crimea. Tras la negativa de Rusia a pagar, Naftogaz ha presentado solicitudes ante tribunales nacionales para obtener órdenes judiciales que permitan incautar activos comerciales rusos.

Reacciones a la incautación

"Este es otro paso importante hacia el restablecimiento de la justicia por la incautación ilegal por parte de Rusia de los activos de Naftogaz en Crimea. Rusia no puede eludir su responsabilidad simplemente negándose a cumplir un laudo arbitral internacional. Seguiremos persiguiendo activos rusos en todo el mundo", señaló el director general de Naftogaz, Sergii Fedorenko.

Preguntado el jueves sobre la medida de Noruega, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo que la incautación de buques civiles y los ataques contra la navegación mercante eran "actos de terrorismo de Estado."