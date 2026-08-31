Alerta roja en Países Bajos: pastillas de éxtasis con forma de Trump son letales

Emiten en Países Bajos una "alerta roja" por pastillas de éxtasis con forma de Trump que podrían ser letales.

No es la primera vez que aparecen pastillas de éxtasis con la forma de la cabeza de Trump. En 2017, la policía alemana incautó miles de tabletas naranjas con forma del mandatario.

LA HAYA - Un instituto neerlandés especializado en adicción a las drogas y salud mental advirtió el viernes sobre pastillas de éxtasis potencialmente mortales con forma de la cabeza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El respetado Instituto Trimbos indicó que varias de las pastillas han sido entregadas recientemente en una red de centros que analizan drogas para los usuarios antes de que las consuman.

"Por ningún motivo usen estas pastillas", advirtió el instituto.

Difundió una foto de las pastillas, que muestran una representación de la cabeza de Trump en un costado y, en el otro, las siglas "NL" y la palabra "Trump" estampadas en la superficie, a ambos lados de una línea vertical. En una de las pastillas, el rostro del mandatario es verde y en la otra es amarillo.

Acciones de la autoridad

En una "Alerta Roja" publicada en su sitio web y en redes sociales, el instituto alertó que contienen una alta concentración de una sustancia química llamada PMMA, o para-metoximetanfetamina, similar al MDMA, el ingrediente activo de las pastillas de éxtasis.