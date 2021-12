Cárteles mexicanos trafican fentanilo en Facebook, Instagram, TikTok y otras redes

EXCELSIOR.- La directora de la DEA, Anne Milgram, advirtió ayer jueves en conferencia que los cárteles mexicanos de las drogas producen cantidades masivas de fentanilo y promueven su consumo en Estados Unidos a través de redes sociales.

Declaró que los narcotraficantes utilizan como plataforma de ventas Snapchat, Facebook, Facebook Messenger, Instagram, TikTok y YouTube para promover el consumo de fentanilo en píldoras falsas de medicamentos y otras drogas, también con fentanilo.

"Las redes criminales mexicanas aprovechan la herramienta perfecta para el tráfico de drogas: aplicaciones de redes sociales que están disponibles en todos los teléfonos inteligentes", dijo Milgram.

Según Imagen Noticias, con Ciro Gómez Leyva, "están utilizando estas plataformas para inundar nuestro país con fentanilo".

"Estas píldoras recetadas falsas están diseñadas para parecer casi idénticas a las recetas legítimas, como Oxycontin, Percocet, Vicodin, Adderall, Xanax y otros medicamentos, y se han encontrado en todos los estados del país", advirtió.

Dijo que "la DEA determinó que cuatro de cada diez píldoras recetadas falsas con fentanilo, probadas por la DEA, contienen al menos dos miligramos de fentanilo, una cantidad que se considera una dosis letal".

Como resultado, según esa agencia, "las muertes por sobredosis en Estados Unidos alcanzan un nivel devastador, con una nueva víctima (fatal) cada cinco minutos". La DEA detectó y siguió la pista durante 12 semanas a varios casos de venta de fentanilo vía aplicaciones. En 32 de 76 investigaciones, poco menos de la mitad de los casos, estuvieron involucrados grupos de narcotraficantes mexicanos.

¿Cuáles fueron las redes donde más casos identificó la DEA?

Snapchat, con 34, Facebook Messenger, con 28, e Instagram, con 14 casos detectados. Como parte de su campaña One Pill Can Kill, una píldora puede matar, la agencia dio a conocer que el narcotráfico no sólo trafica droga a través de estas redes sociales. Sólo este año, la DEA ha incautado suficiente fentanilo para proporcionar una dosis letal a cada estadunidense", dijo categórica la funcionaria.

En lo que va del 2021, la DEA ha incautado 20.4 millones de píldoras recetadas falsas con dosis peligrosas de fentanilo.

Dijo que "la facilidad con la que los traficantes de drogas pueden operar en las redes sociales y otras aplicaciones populares para teléfonos inteligentes está alimentando la epidemia de sobredosis sin precedentes de nuestra nación".

La administradora también declaró que los carteles mexicanos utilizan químicos precursores de China para producir el fentanilo en cantidades masivas.