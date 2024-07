Casi desfigurada queda mujer tras ser atacada por arañas mientras limpiaba su casa en EU

Es día Jessica Rogue decidió limpiar el cobertizo de su casa ubicada en Atlanta, Estados Unidos; sin embargo, nunca se esperó que fuese víctima de un ataque de arañas.

El hecho le dejó cicatrices, erupciones y un parche en el ojo por las picaduras. También estuvo varios días en el hospital. En una nota de Atlanta News First, ella confesó a este medio que su ojo se vio muy afectado. "Lo que realmente me preocupa es el ojo. Me duele mucho. No sé qué va a pasar con él".

Mencionó que aunque no es la primera vez que le pican arañas, no tenía idea de que era un tipo venenosa. "Sí, una araña reclusa parda puede hacer estas cosas".

La araña reclusa parda es una de las tres arañas venenosas de Estados Unidos. De acuerdo al portal de salud Medlineplus, para identificarlas tienen una marca en forma de violín de color café oscuro en la parte superior del cuerpo, y patas café claro.

La madre tuvo que abrir una cuenta de GoFundMe para ayudarse con los costos médicos. La meta final de la recaudación es de 13 mil dólares y al día de hoy ya acumula un poco más de 8 mil dólares.

Cuando estas arañas pican se siente un escozor fuerte o no sentir nada en absoluto.

Asimismo hay dolor después de las primeras horas después la picadura. También se pueden sumar otros síntomas como: escalofríos, picazón, sensación general de malestar o molestia, fiebre, náuseas, coloración rojiza o púrpura en un círculo alrededor de la picadura, sudor, llaga en la zona de la picadura.