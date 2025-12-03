Las autoridades investigan el caso de Celeste Rivas y el Tesla de D4vd

El caso de Celeste Rivas y el Tesla vinculado a D4vd sigue avanzando, esto es lo que se sabe.

Autoridades de Los Ángeles han tenido que tomar medidas para la investigación sobre la muerte de la joven de 15 años, Celeste Rivas.

Detalles sobre el caso de Celeste Rivas

D4vd ha sido identificado como sospechoso de la muerte de Celeste Rivas, cuyo cuerpo fue encontrado en un Tesla propiedad del cantante. Así lo reveló una fuente anónima del Departamento de Policía de Los Ángeles, quien indica que D4vd no se ha mostrado cooperativo con las autoridades.

De acuerdo con los señalamientos, Celeste Rivas murió en primavera, y D4vd habría sido ayudado para deshacerse del cadáver. Tras revelarse por fuentes anónimas que D4vd es sospechoso de la muerte de Celeste Rivas, la policía de Los Ángeles (LAPD) impuso una "retención de seguridad". Mediante una orden judicial, las autoridades prohibieron divulgar registros o dar detalles del caso de Celeste Rivas.

Lo que incluye hablar de la causa y forma de muerte de la joven de 15 años de edad. El objetivo de la retención, explicó el capitán Mike Bland de LAPD, es mantener la integridad de la investigación que realiza la División de Robos y Homicidios.

En noviembre pasado, el Departamento de Medicina Forense de Los Ángeles informó que la causa y forma de muerte de Celeste Rivas continuaban aplazadas. Lo que significa que al no determinarse aún la forma de muerte, no está claro si existe una responsabilidad penal más allá de ocultar el cuerpo para D4vd, aunque todo indicaría que sí.

Mientras la investigación sigue en curso, D4vd canceló su gira musical en Estados Unidos y Europa.

Acciones de la policía de Los Ángeles en la investigación

El cuerpo de Celeste Rivas fue hallado en un Tesla incautado el 8 de septiembre pasado. Dicho vehículo estaba registrado a nombre de David Anthony Burke, conocido popularmente en el mundo de la música como D4vd. Mediante un comunicado, el médico forense explicó que el cuerpo de Celeste Rivas estaba "severamente descompuesto". Esto porque la joven había estado muerta dentro del Tesla durante un periodo prolongado de tiempo.

Celeste Rivas Hernández era una joven de ascendencia salvadoreña. Se le vio por última vez en abril 2024 en Lake Elsinore, ciudad ubicada en el condado de Riverside, California.