Hijo de Gustavo Petro, Nicolás Petro, bajo investigación por corrupción en Colombia

¿Quién es Nicolás Petro? El hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien enfrenta cargos ante la Fiscalía General de la Nación, pero sin la intervención de su padre.

Por lo que te dejamos detalles de quién es él como:

¿Quién es Nicolás Petro?

¿Qué edad tiene Nicolás Petro?

¿Nicolás Petro tiene esposa?

¿Cuál es el signo zodiacal de Nicolás Petro?

¿Nicolás Petro tiene hijos?

¿Qué estudió Nicolás Petro?

¿En qué ha trabajado Nicolás Petro?

¿Quién es Nicolás Petro?

Nacido el 21 de junio de 1986 en Ciénaga de Oro, Nicolás Petro Burgos es el primogénito del actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de su primera esposa, Katia Burgos.

¿Qué edad tiene Nicolás Petro?

Al haber nacido el 21 de junio de 1986, actualmente Nicolás Petro tiene 39 años de edad.

¿Nicolás Petro tiene esposa?

Se sabe que Nicolás Petro comenzó una relación con Laura Ojeda desde principios del 2022; sin embargo, su relación estuvo envuelta en escándalos. Pues se señaló a Laura Ojeda como la tercera en discordia en la relación de Nicolás Petro y Day Vásquez, con quien estuvo casado cuatro años. Laura Ojeda es abogada con una especialización en derecho constitucional y comunicadora social.

Se sabe que ella incursionó en la actuación al aparecer en el video de Carlos Vives "Las cosas de la vida"; posteriormente apareció en las producciones de Telecaribe como "La Bolita" y "La Caribeña".

¿Cuál es el signo zodiacal de Nicolás Petro?

Al haber nacido un 21 de junio, Nicolás Petro pertenece al signo de Cáncer, el cuarto signo del zodíaco asociado con el elemento Agua.

De acuerdo con la astrología, este es regido por la Luna, lo que influye en sus rasgos emocionales, por lo que forma parte de sus características principales. Son muy sensibles, emocionales y empáticos, suelen estar muy conectados con su pasado y su familia, por lo que valoran inmensamente el hogar y la seguridad doméstica. Son protectores y nutritivos; a menudo vistos como el pilar de su círculo íntimo, aunque pueden llegar a ser hipersensibles, manipuladores y propensos al auto-aislamiento.

¿Nicolás Petro tiene hijos?

Nicolás tiene un hijo con Laura Ojeda.

¿Qué estudió Nicolás Petro?

Nicolás Petro estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana, además de que tiene una maestría en Cambio Climático y una segunda en Gobierno y Gestión Pública.

¿En qué ha trabajado Nicolás Petro?

En 2019, Nicolás Petro intentó ser gobernador de Atlántico, pero fue derrotado por Elsa Noguera por una diferencia del 48% (Nicolás Petro tuvo un 18.5%, mientras que la ganadora obtuvo un 66.6%), por lo que obtuvo el cargo diputado en la Asamblea Departamental.

El presidente de Colombia ha relatado que debido a que era guerrillero del M-19 cuando Nicolás Petro era un niño, tuvo que vivir alejado de él, para evitar que lo lastimaran, por lo que se encontraron hasta 2011, cuando contendía por la alcaldía de Bogotá.

También afirma que de todos sus hijos, Nicolás Petro fue quien tuvo más interés en la política y actividad electoral, sin embargo, el presidente de Colombia no estuvo implicado en sus deseos.

Nicolás Petro también estuvo sumamente involucrado en las candidaturas de su padre, ya que le ayudó a recaudar 130 mil firmas para que se inscribiera en la contienda por Bogotá; más tarde, en 2018, fue responsable de campaña en el Caribe la primera vez que intentó llegar a la presidencia.

Piden prisión para Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro

La Fiscalía de Colombia pidió prisión para Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro quien se encuentra en proceso por corrupción.

De acuerdo con los cargos en contra de Nicolás Petro, se le acusa de favorecer la entrega de al menos dos contratos entre la Fundación Conciencia Social, Fucoso y la Gobernación del Atlántico y apropiarse de recursos públicos cuando era diputado, mismos que estaban destinados para dar ayuda a adultos mayores y niños con discapacidad.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dejó en claro mediante su cuenta de Twitter, en la que resaltó que como padre le duele que uno de sus hijos pase por la cárcel.

Sin embargo, como presidente de Colombia aseguró que la fiscalía tendrá todas las garantías para proceder conforme a la ley sin su intervención, por lo que solamente le deseó su suerte y que espera que estos cargos forjen su carácter.

Nicolás Petro ha causado controversia desde que su padre es presidente de Colombia. Desde antes de que la ex esposa de Nicolás Petro, Day Vásquez, señalara que el hijo del presidente recibió dinero de dudosa procedencia para la campaña de su padre, pero lo utilizara para pagar una mansión en Barranquilla, ya había dado problemas a Gustavo Petro.

Y es que en enero se le vio en compañía del hijo de Musa Besaile, quien es un parapolítico, esto es un funcionario vinculado con el movimiento paramilitar, algo que su padre, Gustavo Petro, denunciaba arriesgando la vida.

Por lo mismo, se dijo que su padre estaba muy decepcionado, de acuerdo con su hermana de otro matrimonio, Andrea Petro, quien también se deslindó de Nicolás Petro después de que la fiscalía de Colombia señalara que lo investigaría.

A su vez, medios colombianos señalan que pese a que su sueldo como diputado es de 3 mil dólares, Nicolás Petro gasta alrededor de 8 mil dólares al mes, además de que vive en un departamento de lujo en un barrio bien posicionado en Barranquilla.

Esto fue confirmado por los recibos bancarios, que estiman gastos en restaurantes y hoteles cinco estrellas, joyas y ropa de diseñador.