Caso Gabby Petito: Revelan motivo por el qué su novio la mató

Estados Unidos.- La razón por la que Brian Laundrie asesinó a su pareja Gabby Petito fue dada a conocer por el abogado de la familia de él.

Fue mediante un cuaderno de ocho páginas, mismo que fue encontrado cerca de los restos de Laundrie en octubre del año pasado, que se reveló el motivo, informó el medio CNN.

"Lamento a todos los que esto afectará. Gabby fue el amor de mi vida pero sé que fue adorada por muchos. Lo siento mucho por su familia, porque los amo.

"No sé el alcance de las heridas de Gabby, solo que tenía un dolor extremo. Terminé con su vida, pensé que era misericordioso, que era lo que ella quería, pero ahora veo todos los errores que cometí. Me entró el pánico. Yo estaba en shock. Pero desde el momento en que lo decidí, le quité el dolor, supe que no podía seguir sin ella", se lee en una de las páginas.

En la última página Laundrie explicó el por qué se quitó la vida.

"Me he suicidado junto a este arroyo con la esperanza de que los animales (sic) puedan destrozarme. Esto podría hacer feliz a algunos miembros de su familia".

El abogado de la familia de Laundrie, señaló que publicó las páginas del cuaderno tras una reunión con el FBI.

"Como parte de esta devolución de propiedad bajo custodia del FBI, me dieron el cuaderno de Brian. Me gustaría compartir con el público la nota a la que aludió el FBI el 21 de enero de 2022, que Brian se atribuyó la responsabilidad de la muerte de Gabby Petito", dijo Bertolino.

El hallazgoTras la muerte de Petito se dictaminó que la causa de la muerte fue estrangulamiento y la forma de muerte fue homicidio, dijo el forense del condado de Teton, Dr. Brent Blue.

El cuerpo de Gabby fue localizado el mes de septiembre del año pasado en un bosque nacional de Estados Unidos en Wyoming.