Kash Patel del FBI informa sobre detenciones de extremistas en Los Ángeles

FBI detiene una célula pro palestina que planeaba un ataque terrorista para la víspera de Año Nuevo

La "amenaza terrorista inminente y creíble" contra cinco lugares de Los Ángeles provino de miembros radicales de una rama del Frente de Liberación de la Isla Tortuga. El director del FBI, Kash Patel, anunció que cinco miembros de un grupo extremista pro palestino fueron arrestados en relación con un supuesto complot para llevar a cabo atentados coordinados en Los Ángeles en la víspera de Año Nuevo.

Cuatro de los sospechosos fueron detenidos en el Valle de Lucerne, en el desierto de Mojave, donde los extremistas presuntamente estaban probando explosivos improvisados. Un quinto fue detenido en Nueva Orleans mientras planeaba otro atentado, según el jefe del FBI. Aún no se han anunciado los cargos. Los arrestos fueron reportados inicialmente por Fox News.

El capítulo de Los Ángeles del TILF ha publicado fotos en su Instagram de sus miembros ondeando banderas palestinas y blandiendo un cartel que dice "¡Muerte al ICE!". "Isla Tortuga" es un término indígena que designa el continente norteamericano y que ha sido apropiado por Black Lives Matter y otros grupos activistas de izquierda.

TILF Los Ángeles ha calificado al gobierno de Estados Unidos de "imperio estadounidense ilegal" y ha exigido una "Palestina libre", un "Hawái libre" y un "Puerto Rico libre" en otras publicaciones de Instagram. "Liberar al mundo del imperialismo estadounidense es la única manera de lograr un futuro seguro y pacífico", ha declarado el grupo.

"Después de una intensa investigación, el Departamento de Justicia, trabajando con nuestro @FBI, evitó lo que habría sido un complot terrorista masivo y horrible en el Distrito Central de California (Condado de Orange y Los Ángeles)", publicó también el lunes la Fiscal General Pam Bondi en X. "El Frente de Liberación de la Isla Tortuga —un grupo de extrema izquierda, pro-Palestina, antigubernamental y anticapitalista— se preparaba para realizar una serie de atentados con bombas contra múltiples objetivos en California a partir de la víspera de Año Nuevo", dijo Bondi. "El grupo también planeaba atacar a agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)". "Este fue un esfuerzo increíble de nuestras Fiscalías Federales y del FBI para garantizar que los estadounidenses puedan vivir en paz. Seguiremos persiguiendo a estos grupos terroristas y llevándolos ante la justicia", añadió. Los arrestos fueron reportados inicialmente por Fox News.