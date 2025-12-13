Trump minimiza polémica por fotografías con Epstein: Casa Blanca responde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó restar importancia este viernes a las nuevas fotografías que lo vinculan con el financiero convicto por delitos sexuales Jeffrey Epstein, fallecido en 2019. Al ser consultado por periodistas en la Oficina Oval, el mandatario republicano calificó las imágenes de "no son gran cosa" y reiteró que desconocía las actividades ilícitas de Epstein.

Las fotografías, publicadas por demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, forman parte de un adelanto de las 95,000 nuevas imágenes que han sido entregadas al Congreso como parte de la investigación sobre el caso Epstein.

Trump defendió su relación, argumentando que "hay cientos de personas que tienen fotos con él" y que "todo el mundo en Palm Beach" —localidad donde el presidente posee su residencia Mar-a-Lago— "conocía a este hombre".

Entre las 19 imágenes difundidas que involucran al mandatario, destacan varias donde posa junto a mujeres cuyos rostros han sido censurados para proteger su identidad. En otras instantáneas, se observa a Trump hablando con una mujer en compañía de Epstein o sentado junto a otra joven.

El archivo fotográfico no solo incluye al presidente Trump. También aparecen figuras como Steve Bannon, exasesor de ultraderecha del mandatario, el expresidente Bill Clinton y el magnate Bill Gates, junto con el expríncipe Andrés del Reino Unido, quien perdió sus títulos reales a raíz de su vinculación con la red delictiva de Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell.

Antes de la reacción directa de Trump, la Casa Blanca ya había emitido un comunicado para desestimar el material gráfico. Una portavoz acusó a los demócratas de la Cámara Baja de intentar "crear una narrativa falsa" mediante la publicación "selectiva" de fotos "cuidadosamente seleccionadas con censuras aleatorias".

La divulgación de este nuevo material se produce después de que el Congreso aprobara una ley, ratificada por el presidente Trump el pasado 18 de noviembre, para hacer públicos todos los archivos no clasificados relacionados con el Caso Epstein, otorgando un plazo máximo de 30 días para su liberación total por parte del Departamento de Justicia.