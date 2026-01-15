China reporta superávit comercial histórico: 1.19 billones de dólares

China anunció el miércoles el mayor superávit comercial de la historia, incluso ajustado a la inflación, mientras un tsunami de sus exportaciones inundó los mercados de todo el mundo el año pasado.

El superávit de China, entendido como el valor de los bienes y servicios que vendió al extranjero frente a sus importaciones, alcanzó 1,19 billones de dólares, un aumento del 20 % respecto a 2024, según los datos publicados por la Administración General de Aduanas del país. La cifra ya había superado el billón de dólares en noviembre.

¿Cómo se ha comportado el superávit comercial?

El superávit del país sigue aumentando: tan solo en diciembre, el superávit de China alcanzó los 114.140 millones de dólares, impulsado por el aumento de las exportaciones a la Unión Europea, África, América Latina y el Sudeste Asiático. Fue el tercer superávit mensual más alto del que hay registro, solo por detrás de enero y junio del año pasado.

El enorme superávit comercial de todo el año se produjo pese a los esfuerzos del presidente Donald Trump de utilizar aranceles para frenar a las fábricas chinas. Los aranceles redujeron el superávit comercial de China con Estados Unidos en un 22 % el año pasado. Pero las fábricas chinas aumentaron sus ventas a otras regiones, en muchos casos eludiendo los impuestos estadounidenses mediante el envío de mercancías a Estados Unidos a través del Sudeste Asiático y otros lugares.

Detalles confirmados sobre las importaciones

También contribuyó al aumento del superávit comercial chino la debilidad crónica de las importaciones del país, que prácticamente no variaron el año pasado. Los dirigentes de Pekín han aplicado una ambiciosa política industrial para sustituir las importaciones por la producción nacional. Su objetivo ha sido fomentar la autosuficiencia nacional en muchos sectores industriales.

China reafirmó sus objetivos de autosuficiencia en octubre, cuando dio a conocer un primer esbozo de su plan económico quinquenal para 2030.

Al mismo tiempo, el poder adquisitivo de muchas familias chinas para comprar automóviles, cosméticos y otros productos importados se ha debilitado, y las compras de bienes de producción nacional también se han tambaleado. Desde 2021, el desplome del mercado inmobiliario acabó con los ahorros de toda la vida de muchos chinos que habían invertido en propiedades, dejándoles con poca capacidad para comprar la avalancha de productos que salen de las fábricas del país.

Impacto de la moneda en el comercio

El superávit comercial de China también se ha visto impulsado por una moneda débil, que abarata los productos del país en los mercados extranjeros y encarece sus importaciones. El Gobierno permitió que la moneda, el renminbi, perdiera valor considerablemente durante la pandemia de la COVID-19 y apenas ha permitido que se recupere desde entonces, aunque se ha producido un ligero repunte en las últimas semanas.

La inflación en Norteamérica y Europa ha hecho que las exportaciones chinas sean aún más atractivas en los mercados extranjeros. China sufre deflación, una amplia caída de los precios provocada por el exceso de capacidad generalizado de las fábricas y la debilidad de la demanda interna.