Trump no respalda a María Corina Machado como presidenta de Venezuela

Estados Unidos no respalda a Corina Machado como presidenta de Venezuela, reafirman tras reunión con Trump.

"No tiene el apoyo ni el respeto dentro del país", dice Trump de María Corina Machado. Contrario a la expectación que había a nivel internacional por María Corina Machado como futura presidenta de Venezuela, Trump no respalda al Premio Nobel de la Paz para asumir este cargo: "No tiene el apoyo ni el respeto".

Esta decisión fue confirmada por Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, tras la reunión que sostuvieron Donald Trump y la opositora venezolana este 15 de enero.

¿Por qué Trump no respaldó a Corina Machado como presidenta de Venezuela?

Desde antes del encuentro con Corina Machado, ya había informes de que el republicano no estaba convencido de confiarle la presidencia a Corina Machado. Todo parece indicar que Trump se basó en las recomendaciones de altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio. Medios señalan que dichas recomendaciones apuntaban a una desestabilización mayor en Venezuela, lo que provocaría un aumento en la presencia militar. La decisión de Trump se habría visto respaldada también por un análisis clasificado de la CIA en la que se reflejaba un panorama similar si Corina Machado asumía la presidencia.

Corina Machado todavía confía en Trump para "lograr la libertad" en Venezuela

Al salir de la Casa Blanca tras su encuentro con Trump, Corina Machado dirigió unas palabras al pueblo venezolano que la esperaba fuera del lugar. La líder opositora fue bien recibida y se acercó a saludar entre gritos de "¡Estamos orgullosos de ti!" y "Gracias por recuperar nuestro país". Corina Machado envió un último mensaje antes de retirarse, asegurando que su confianza sigue puesta en Donald Trump para un buen futuro en Venezuela: "Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela."

