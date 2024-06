China ya no venderá armas a Rusia; Asegura presidente Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que sostuvo una conversación telefónica con Xi Jinping, presidente de China, donde le dijo que la nación asiática ya no vendería armas a Rusia.

El mandatario europeo señaló en una rueda de prensa que el supremo líder chino le dio su palabra de que su nación ya no vendería ni enviaría armamento a Rusia, su mayor aliado regional.

"Tuve una conversación con el líder de China. Me dijo que no venderá armas a Rusia. Veremos si es una persona respetable y no lo hace, porque me dio su palabra", dijo Zelenskiy en inglés.

Zelenski afirmó que si Kiev y China tuvieran los mismos puntos de vista sobre la paz podría haber diálogo entre ellos, y que si Pekín tuviera un punto de vista alternativo, podría preparar una "fórmula de paz" alternativa.

A pesar de la tibieza que China a tenido con respecto a la guerra, los asiáticos han buscado cada vez mas una victoria ucraniana y han negado cualquier intento de independencia de las regiones ocupadas por Rusia, pues China también se enfrenta al problema de regiones que buscan su independencia, como Taiwan y Uigur