Accidente de trenes de PeruRail deja un muerto en Cusco

La región andina de Perú se vio sacudida por un grave accidente este martes 30 de diciembre de 2025, cuando dos trenes de la empresa PeruRail colisionaron de frente en la ruta que conecta la ciudad de Cusco con la ciudadela de Machu Picchu. El siniestro, ocurrido en el kilómetro 82 de la vía férrea, en el sector de Piscacucho, ha dejado un saldo confirmado de una persona fallecida y al menos 30 heridos.

El choque se produjo entre una unidad de pasajeros y un tren de carga, generando escenas de pánico entre los turistas y trabajadores que se encontraban en la zona.

Detalles del Siniestro y Labores de Rescate

Según los primeros informes de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Salud, el impacto fue de gran magnitud, afectando principalmente los vagones delanteros de ambas unidades.

Víctima fatal: Se confirmó el deceso de un trabajador ferroviario que se encontraba en la cabina de uno de los trenes al momento del impacto.

Atención a heridos: Los 30 lesionados, entre los que se encuentran turistas extranjeros, fueron trasladados a clínicas y hospitales en Ollantaytambo y la ciudad de Cusco. Dos de ellos se reportan en estado crítico.

Rescate complejo: Debido a la geografía accidentada de la zona, las labores de rescate se prolongaron por varias horas, requiriendo el apoyo de brigadas de emergencia y pobladores locales.

Investigación y Suspensión de Servicios

La empresa PeruRail emitió un comunicado lamentando el accidente y activando sus protocolos de emergencia. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha iniciado un peritaje para determinar las causas de la colisión:

Falla de Comunicación: Se investiga si hubo un error en la coordinación de los despachos de vía que permitió que ambos trenes ocuparan el mismo riel en sentidos opuestos.

Problemas Técnicos: No se descarta una falla en los sistemas de señalización o frenado de las unidades.

Suspensión del Tren: El servicio de trenes hacia Machu Picchu ha sido suspendido de manera indefinida hasta que se garantice la seguridad de la vía y se retiren los escombros de las máquinas siniestradas.

Impacto en el Turismo

Este accidente ocurre en uno de los momentos de mayor afluencia turística del año, afectando a cientos de viajeros que tenían planeado visitar la maravilla del mundo para las celebraciones de Año Nuevo. Las autoridades han pedido a los operadores turísticos reprogramar las visitas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.