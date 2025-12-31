Nicolás Maduro denuncia noticias falsas de EE. UU. sobre Venezuela

En un clima de tensión máxima, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este martes 30 de diciembre de 2025 que en los medios de comunicación y redes sociales de Estados Unidos se está transmitiendo una ola de "noticias falsas" para desprestigiar a su país. Sus declaraciones se producen apenas 24 horas después de que surgieran reportes sobre un presunto ataque de la CIA con drones contra instalaciones portuarias y de narcotráfico en suelo venezolano.

"Todo lo que dicen es mentira. Estados Unidos solo difunde noticias falsas y guerra contra un país noble como Venezuela", afirmó el mandatario durante la inauguración de la Escuela Internacional de Liderazgo de la Mujer, transmitida por VTV.

Contexto de la Ofensiva de EE. UU.

Las palabras de Maduro son una respuesta directa al aumento de la presión militar y narrativa por parte de la administración de Donald Trump en este cierre de año:

El ataque del lunes: Según reportes del New York Times y otros medios internacionales, la CIA habría ejecutado una operación con drones contra una planta de producción de drogas en el puerto de Maracaibo, instalación que EE. UU. vincula con el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles.

Posición de Trump: El presidente estadounidense calificó la operación como exitosa, afirmando que dicha planta "ya no existe", aunque se ha negado a confirmar si el ataque fue ejecutado por el ejército o la inteligencia.

Respuesta Militar Venezolana

Sin mencionar directamente el bombardeo portuario, Maduro destacó que la FANB abatió el lunes nueve aeronaves vinculadas al narcotráfico en el estado Amazonas, asegurando que Venezuela está "muy bien cuidada y protegida".

Llamado a las redes sociales

Ante lo que calificó como un "veto y censura", el líder chavista instó a sus simpatizantes, especialmente a las mujeres, a utilizar las plataformas digitales para contrarrestar la narrativa estadounidense.

"Ustedes en las redes, en español, en inglés, en wayúu, pueden romper el veto de los medios de comunicación de Estados Unidos sobre la verdad de Venezuela".

Tensiones al límite en 2025

El 2025 termina con una escalada de hostilidades que ha incluido el despliegue aeronaval estadounidense en el Caribe y el bloqueo de petroleros. Mientras Washington sostiene que su objetivo es combatir el narcotráfico que "inunda sus calles", Caracas interpreta estas acciones como un intento deliberado de propiciar un "cambio de régimen". A pesar de la gravedad de los reportes sobre ataques en suelo venezolano, Maduro ha mantenido una postura de aparente calma, incluso bromeando sobre la creación de su propia plataforma de aprendizaje de idiomas, "Madurlingo", para responder a la presión imperialista.