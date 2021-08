"Cometí un error" Bill Gates se arrepiente de conocer a Jeffrey Epstein

Tras el anuncio de su divorcio de su ex esposa Melinda French Gates, han surgido varios detalles inéditos sobre la vida privada de Bill Gates. Según algunos rumores, habrían sido las relaciones poco claras entre el fundador de Microsoft y el criminal Jeffrey Epstein las que destruyeron las relaciones con su exmujer.

Bill Gates habló recientemente sobre la naturaleza de su relación con Epstein en una entrevista con CNN. Gates ha dejado en claro que se ha reunido con Epstein en varias ocasiones en un esfuerzo por recaudar fondos para su fundación.

Jeffrey Epstein se suicidó hace dos años en una prisión de Nueva York donde cumplía una condena por trata de niños.

The New York Times, contrariamente a lo que dijeron públicamente Gates y sus colaboradores, al menos inicialmente, fue uno de los primeros periódicos en informar que los encuentros entre ambos habrían tenido lugar en circunstancias distintas y que, por tanto, no habría sido una sola. entrevista.