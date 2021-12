Comunidad antivacunas critica a Trump por comentarios a favor de la inmunización

LATINUS.- Los recientes comentarios del expresidente estadounidense Donald Trump que promocionan las vacunas contra la Covid-19 como seguras y un logro importante de su presidencia han enfurecido a los grupos extremos antivacunas, que incluyen a muchos de sus ardientes partidarios.

Después de meses de un perfil relativamente bajo sobre las vacunas y sin fotos de él siendo inoculado, Trump le dijo el 19 de diciembre al expresentador de Fox News, Bill O´Reilly durante un evento en Dallas, Texas, que había recibido el refuerzo, lo que provocó algunos abucheos de la audiencia.

En una entrevista con la experta Candace Owens, publicada dos días después, Trump rechazó el comentario de que las inyecciones no eran seguras.

"Oh no, la vacuna funciona", interrumpió Trump a Owens, quien dijo que no estaba inmunizada. "Los que se enferman mucho y van al hospital son los que no se vacunan", dijo.

Si bien en ambos casos Trump enfatizó que está en contra de los mandatos de vacunas del presidente demócrata Joe Biden, sus comentarios han provocado críticas de activistas que están en contra de las vacunas.

El teórico de la conspiración y presentador de radio Alex Jones dijo en su programa de entrevistas que, al promocionar la vacuna, Trump era "completamente ignorante" o "uno de los hombres más malvados que jamás haya existido". También dijo que era hora de olvidarse del republicano.

El presentador de radio Wayne Allyn Root, un acérrimo partidario de Trump, dijo que el expresidente tenía "razón en todo", excepto en las vacunas, y necesitaba una "intervención". En una declaración a Reuters, Root enfatizó que siempre sería partidario de Trump y que por "intervención" simplemente se refería a una oportunidad de convencerlo de "alterar" su mensaje.

Un representante de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. No hubo respuesta inmediata a las solicitudes de comentarios de los representantes de los comentaristas Jones u Owens. En los grupos de redes sociales de derecha, algunos votantes de Trump argumentan que está actuando estratégicamente para mantener a raya a los medios hostiles. Otros, sin embargo, se muestran consternados.