Confirma padre que su querida hija Amerie Jo, murió en el tiroteo escolar

UVALDE, TEXAS. – Conforme transcurren las horas tras el tiroteo en el que un joven de origen latino asesinó a 18 estudiantes y a dos profesores en una escuela en el condado de Uvalde, Texas, las cifras se convierten en nombres y apellidos y la tragedia tiene rostro, como es el caso de la niña Amerie Jo Garza de diez años.

La agencia CNN en español reporta que el padre de una de las menores fallecidas en el tiroteo escolar del martes identificó a su hija como Amerie Jo Garza, de 10 años.

La agencia de noticias, señala que Angel Garza usó su cuenta personal de Facebook la madrugada de hoy miércoles para compartir la triste noticia de que su hija había perdido la vida en su escuela primaria.

"Gracias a todos por las oraciones y la ayuda para tratar de encontrar a mi bebé. La han encontrado. Mi pequeño amor ahora vuela alto con los ángeles de arriba. Por favor, no den un segundo por sentado. Abracen a su familia. Díganles los amo. Te amo, Amerie Jo. Cuida a tu hermanito por mí", dijo el padre.

Minutos después de confirmar la muerte de su hija, Angel Garza, subió dos fotografías en las que se puede apreciar a su hija feliz y sonriente con la siguiente leyenda: "Ohhh mi dulce bebé te amo tanto. Nunca volveré a ser feliz o completa".

Las publicaciones aparecieron horas después de la publicación original de Ángel pidiendo ayuda para encontrar a la niña tras el tiroteo. "No pido mucho o apenas publico aquí, pero por favor. Han pasado 7 horas y todavía no he oído nada sobre mi amor. Por favor, fb, ayúdame a encontrar a mi hija".