COP26: Pauses se unen para detener extracción de petróleo

GLASGOW, GBR.- Una coalición de once gobiernos nacionales y subnacionales acordaron ayer en la cumbre del clima de la ONU COP26 poner fin a la concesión de nuevas licencias para la exploración y explotación de petróleo y gas en los territorios bajo su jurisdicción.

En una iniciativa impulsada por Dinamarca y Costa Rica, llamada "Beyond Oil and Gas Alliance" (Alianza más allá del petróleo y el gas; BOGA, en inglés), once Ejecutivos (más otro en concepto de "amigo") se comprometieron a acabar con la explotación de estos recursos fósiles "en una transición justa y bien gestionada".

Según se anunció en una rueda de prensa, además de esos dos socios fundadores, se adhieren al grupo como "miembros principales" Francia, Irlanda, Suecia, Gales (Reino Unido), Québec (Canadá) y Groenlandia.

Además, Nueva Zelanda, California (Estados Unidos) y Portugal son miembros "asociados" e Italia se une de momento como "amigo de BOGA".

Los miembros principales de la alianza se comprometen a poner fin a la concesión de nuevos permisos de exploración, mientras que los asociados deben demostrar que realizan esfuerzos para su eliminación progresiva, como el fin de las subvenciones.

En el acto de presentación, celebrado en las instalaciones de la COP26, el Ministro de Clima, Energía y Servicios Públicos de Dinamarca, Dan Jørgensen, declaró que su Gobierno pondrá "fin a la era fósil", no porque "no haya más petróleo disponible", sino porque "es lo que hay que hacer".