Corea del Sur busca asegurar suministro energético con México ante crisis en Irán

CIUDAD DE MÉXICO — El gobierno de Corea del Sur ha iniciado gestiones diplomáticas con México para asegurar un suministro estable de recursos energéticos, en respuesta a la creciente inestabilidad en el Estrecho de Ormuz derivada del conflicto en Irán.

Según fuentes diplomáticas surcoreanas, la administración de Seúl busca diversificar sus fuentes de importación de petróleo y gas para reducir su dependencia del Medio Oriente. El contacto con las autoridades mexicanas tiene como objetivo explorar el aumento en los envíos de crudo y fortalecer la cooperación tecnológica en el sector energético.

Acciones de Corea del Sur para diversificar sus fuentes energéticas

La tensión geopolítica en el Golfo Pérsico ha puesto en riesgo las rutas comerciales de energía que abastecen a las principales economías de Asia. Corea del Sur, que importa casi el 90% de sus necesidades energéticas, considera a México un socio estratégico debido a su estabilidad política y su capacidad de producción.

"La diversificación de socios es una prioridad de seguridad nacional", señaló un portavoz del Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur. La propuesta incluye no solo la compra directa de hidrocarburos, sino también posibles inversiones en infraestructura de refinación en territorio mexicano para optimizar la cadena de suministro.

Impacto de la crisis en Irán en el suministro de energía global

El cierre intermitente o la amenaza de bloqueos en el Estrecho de Ormuz ha provocado una volatilidad significativa en los precios internacionales del Brent. Esta situación ha obligado a naciones dependientes de esta ruta a buscar alternativas en el continente americano, donde México y Brasil se perfilan como los proveedores más viables.

Analistas del sector indican que este acercamiento podría beneficiar la balanza comercial de México, permitiendo la apertura de nuevos mercados en el Este de Asia. No obstante, el éxito de la cooperación energética dependerá de la capacidad logística de los puertos mexicanos para manejar un incremento en el volumen de exportación hacia el Pacífico.

Avances en la relación bilateral entre México y Corea del Sur

Este contacto diplomático se produce en un marco de negociaciones previas para un tratado de libre comercio entre ambos países. La crisis en Irán ha acelerado las conversaciones, transformando un interés comercial en una necesidad estratégica de carácter urgente para el gobierno surcoreano.

Se espera que en las próximas semanas una delegación de expertos técnicos de Seúl visite la Ciudad de México para formalizar los protocolos de transporte y evaluar las cuotas de crudo disponibles para el próximo trimestre fiscal.